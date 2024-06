Biblis: Streit vor Sporthalle ruft Polizei auf den Plan

Teilen

Ein Streit zwischen mehreren Personen, der sich vor einer Sporthalle in der Lindenstraße zugetragen hat, rief am Freitagabend (31.05.24) die Polizei in Biblis auf den Plan.

Gegen 20:15 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten, dass es am Eingang der dortigen Halle zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen sein soll. Laut Zeugen sollen hierbei auch Baseballschläger eingesetzt worden sein, weiterhin wurde bei einem der Männer eine Waffe gesehen. Dieser soll sich jedoch zwischenzeitlich von der Halle entfernt haben.

Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort und in eine sofort eingeleitete Fahndung.

In der Lindenstraße konnten die Beamtinnen und Beamten mehrere Männer kontrollieren, unter anderem einen 21-jährigen Tatverdächtigen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte eine Streife eine Schreckschusspistole sicher. Die Hintergründe des Streits sowie die Ermittlungen zu möglichen weiteren Beteiligten dauern derzeit noch an.

Während des Vorfalls fand in der dortigen Halle eine Veranstaltung statt. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Hinweise vor, dass die Auseinandersetzung vor der Halle in Zusammenhang mit der Veranstaltung stand. Für die Teilnehmenden in der Sporthalle bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen