Kindervorstellungen und Informationsangebote des Familienzentrums Darmstadt

Anlässlich des Internationalen Tags der Familie bietet das Familienzentrum Darmstadt am Mittwoch, 15. Mai 2024, von 11 bis 16 Uhr in der Frankfurter Straße 71 verschiedene Experimentier- und Bastelstationen für Kinder an. Neben zwei Kamishibai-Vorstellungen gibt es ab 15 Uhr die Möglichkeit, einen der offenen Eltern-Kind-Treffs kostenfrei in Anspruch zu nehmen. Die verschiedenen Bereiche des Familienzentrums werden für Fragen und Informationen zur Verfügung stehen. „Der internationale Tag der Familie eignet sich perfekt, um einen Blick in das Familienzentrum Darmstadt zu werfen und dessen Beschäftigte und Angebote kennenzulernen“, so Bürgermeisterin Barbara Akdeniz.

Weitere Informationen zum Familienzentrum Darmstadt sind auf der Website www.familienbildung-darmstadt.de abrufbar.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt