Museum für historische Straßenbahnen öffnet seine Türen

Auf eine Zeitreise in die Darmstädter Straßenbahngeschichte können sich Oldtimer-Fans am kommenden Donnerstag (09.05.) und Sonntag (12.05.24) begeben. Zum ersten Mal seit dem Umzug aus dem Depot in Kranichstein öffnet die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Historische HEAG-Fahrzeuge als Teil der Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein nämlich die Türen der neuen Ausstellungshalle in der Nähe des Messplatzes. Jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der ehemaligen Bowlinghalle in der Marburger Straße 16 Straßenbahnen aus sieben Jahrzehnten besichtigen. Wer mit den modernen Nachfolgern der ausgestellten Bahnen anreist, erreicht die Ausstellungshalle fußläufig von der Haltestelle „Messplatz“ der Linie 4 oder „Nordbahnhof“ der Linie 8. Für das leibliche Wohl vor Ort ist gesorgt.