Schutzwand für historische Bruchsteinmauer in der Landgraf-Georg-Straße nach weiteren Mauerabbrüchen

An der im Januar 2024 teilweise eingebrochenen historischen Bruchsteinmauer in der Landgraf-Georg-Straße auf Höhe der Jugendherberge in Darmstadt ist es zuletzt am Montag (06.05.24) infolge der anhaltenden Regenfälle in den letzten Wochen zu weiteren Mauerabbrüchen gekommen. Das Technische Hilfswerk hat daher im Auftrag des städtischen Bauaufsichtsamts eine Schutzwand errichtet, die verhindern soll, dass bis zum Beginn der Sanierungsmaßnahmen weitere Trümmer auf die Fahrbahn rollen und den Verkehr Richtung Innenstadt beeinträchtigen.

Infolge des Teileinbruchs im Januar hatte sich gezeigt, dass das Gefüge der historischen Bruchsteinmauer gestört ist und aufgrund einer verminderten Tragfähigkeit Einsturzgefahr besteht. Zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung wurde der Bereich großräumig abgesperrt.

Außerdem wurde der Eigentümer aufgefordert, anhand einer statischen Begutachtung die Standsicherheit der Mauer nachzuweisen und einen Sanierungsplan vorzulegen. Das Bauaufsichtsamt steht mit dem Eigentümer in Verbindung, der aktuell dabei ist, Fachfirmen mit der Sanierung der historischen Bruchsteinwand zu beauftragen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt