Reinheim: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstag (02.05.2024), gegen 02:10 Uhr, kam es in der Darmstädter Straße in Höhe der Hausnummer 53 in Reinheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 54-jähriger Reinheimer lebensgefährlich verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Mann mit seinem Pedelec die Darmstädter Straße aus Richtung Bahnhof kommend und kollidierte dann aus bisher unbekannten Gründen im Bereich der dort befindlichen JET Tankstelle mit einer Verkehrsinsel. Hierdurch kam der Mann zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz schwer.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 – 6330 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen