Rüsselsheim: 45-Jähriger erliegt Schussverletzungen – Mordkommission eingerichtet – Hinweistelefon geschaltet – Ermittler suchen weitere Zeugen

Nachdem ein 45-Jähriger am Montagmorgen (22.04.24) in der Waldstraße durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde (→ wir haben berichtet), ist der Mann am Montag (29.04.24) in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das Polizeipräsidium Südhessen hat in diesem Zusammenhang bereits am Dienstag (23.04.24) die Mordkommission „2204“ eingerichtet. Aktuell ermitteln rund 20 Beamtinnen und Beamte in dem Fall.

In Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt haben die Ermittler der Mordkommission unter der Rufnummer 06151/969-53200 ein Hinweistelefon geschaltet. Zudem wenden sich Staatsanwaltschaft und Polizei mit folgender Frage an die Öffentlichkeit: Wer hat am Montagmorgen zur Tatzeit im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt stehen könnten?

Die Fahndungsmaßnahmen zur Ergreifung des Täters dauern derzeit an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen