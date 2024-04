Stockstadt am Rhein: Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Teilen

Nach einer Verfolgungsfahrt am Samstagmittag (20.04.24) hat die Polizei Anzeige erstattet und sucht Zeugen sowie weitere, mutmaßliche Geschädigte. Gegen 11.50 Uhr wollte eine Streife der Polizeistation Gernsheim in Stockstadt einen schwarzen Mercedes im Bereich der Riedstraße kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Streife und gab Gas. Im Rahmen der anschließenden Verfolgungsfahrt, bei der unter anderem der Streifenwagen beschädigt wurde, gefährdete der Fahrzeugführer mindestens zwei andere Verkehrsteilnehmer, die durch schnelles Handeln einen Zusammenstoß verhindern konnten. Der Fahrer des Wagens konnte sich einer Kontrolle entziehen. Der Mercedes wurde später verlassen am Feldrand geparkt aufgefunden und sichergestellt. Die Kennzeichen sind nicht auf das Auto zugelassen, zudem dauern die weiteren Ermittlungen an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06258/9343-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen