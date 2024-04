Kriminelle haben es auf Wettbüro abgesehen – Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Teilen

Mit einer noch nicht abschließend bekannten Menge an Bargeld haben Kriminelle nach einem Raubüberfall in Darmstadt auf ein Wettbüro in der Leydheckerstraße am späten Samstagabend (20.04.24) das Weite gesucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei bislang noch unbekannte Täter gegen 23 Uhr den Gastraum der Wettannahmestelle betreten haben. Mit Pfefferspray und einem Schlagstock bedrohten sie den anwesenden Angestellten und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Bevor sie die Flucht ergriffen, versprühten sie noch Pfefferspray in den Räumlichkeiten. Mit einem schwarzen Fahrzeug flüchteten sie anschließend vom Tatort. Laut Zeugenaussagen waren die beiden Kriminellen zwischen 25 und 30 Jahre alt. Ein Täter war 1,85 bis 1,90 Meter groß, hatte lockige, schwarze Haare und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jogginghose und weißen Schuhen. Sein Komplize war mit 1,70 bis 1,75 Metern deutlich kleiner. Er hatte ebenfalls schwarze Haare und trug eine schwarze Basecap und trug vergleichbare Kleidung. Beide Täter hatten eine schwarze Maske über Mund und Nase. Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind die Beschriebenen vor der Tat aufgefallen? Wer hat das dunkle Fluchtfahrzeug bemerkt und kann es besser beschreiben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen