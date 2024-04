Sperrung des Citytunnels wegen Bauwerksprüfung, Bauarbeiten an der Decke und Reinigung des Regenrückhaltebeckens

Teilen

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird am 21. April, 28. April, 5. Mai und 12. Mai 2024 den Citytunnel ganz bzw. in Teilbereichen von 7 bis 22 Uhr sperren. Am 23. April 2024 ist der Tunnel von 19 bis 24 Uhr gesperrt. Hintergrund dieser Sperrungen sind die Durchführung einer Bauwerksprüfung sowie Bauarbeiten an den Betondecken.

Am Sonntag, 21. April 2024, erfolgt die Sperrung des gesamten Citytunnels inklusive Durchfahrt Hügelstraße. Hier ist für den Fall eines möglichen Einsatzes der Feuerwehr sichergestellt, dass diese die Durchfahrt Hügelstraße nutzen kann. Das Parkhaus Wilhelmin kann an diesem Tag wegen der gesperrten Hügelstraße nicht angefahren werden, lediglich die Ausfahrt ist trotz Sperrung möglich. Die Ein- und Ausfahrt zu den Parkhäusern Q-Park und Apcoa ist über die Rheinstraße möglich.

Am Dienstag, 23. April 2024, ist – vorbehaltlich trockener Witterungsverhältnisse – die Zufahrt zum Citytunnel über die Rheinstraße gesperrt. Grund ist die in dieser Zeit geplante Reinigung des Regenrückhaltebeckens. Bei Regen müssen diese Arbeiten verschoben werden. Die Zufahrt zum Citytunnel und den Parkhäusern vom Cityring bzw. Mathildenplatz ist möglich, die Ausfahrt aus den Parkhäusern Q-Park und Apcoa erfolgt über die Rheinstraße. Ebenso ist die Durchfahrt Hügelstraße befahrbar.

An den Sonntagen 28. April, 5. Mai und 12. Mai ist 2024 der Citytunnel gesperrt, die Durchfahrt Hügelstraße jedoch offen. Das Parkhaus Wilhelmin kann an diesen Tagen über die Hügelstraße angefahren werden. Hier werden gesonderte Hinweisschilder aufgestellt. Die Ausfahrt erfolgt regulär über die östliche Hügelstraße, welche von den Sperrungen unberührt bleibt. Die Ein- und Ausfahrt zu den Parkhäusern Q-Park und Apcoa ist über die Rheinstraße möglich.

Quelle: Pressestelle der Wissenschafttstadt Darmstadt