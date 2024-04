Messer gezogen und Bargeld geraubt

Teilen

Am Sonntagabend (14.04.24)m gegen 19:45 Uhr, gingen in Darmstadt zwei bislang

unbekannte männliche Täter auf einen Passanten in der Kaplaneigasse zu und baten

zunächst höflich um eine Zigarette. Einer der beiden Täter zog ein Messer aus

seiner Hosentasche und forderte die Herausgabe von Geld. Die beiden Täter

erbeuteten Bargeld in Höhe von etwas mehr als 150 Euro und zwei EC-Karten.

Anschließend drängten die Täter den Geschädigten dazu, den Tatort zu verlassen,

während sie selbst zurückblieben.

Die Täter können durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden. Männlich,

ca. 20 bis 30 Jahre alt geschätzt, ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß und von

schlanker Figur. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Windjacke und einem

hellen T-Shirt.

Der zweite Täter war ebenfalls männlich und ca. 20 bis 30 Jahre alt. Ungefähr

1,70 Meter groß und mit einer hellblauen Jeansjacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei (K10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei

der Polizei unter der Telefonnummer: 06151 / 969 – 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen