Rüsselsheim: 12-Jähriger von Pkw erfasst – Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort – Zeugen gesucht

Teilen

Am Mittwoch (10.04.2024), gegen 13.08 Uhr, kam es am Löwenplatz in Rüsselsheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein zwölfjähriger Junge überquerte die dortige Straße, übersah dabei den sich nähernden Pkw (schwarzer Hyundai I10) und kollidierte mit diesem. Der Junge wurde hierdurch leicht verletzt. Der im Nachgang ermittelte 80-Jährige Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mehrere Zeugen sollen das Unfallgeschehen beobachtet haben.

Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise zum Unfall an die Polizeistation Rüsselsheim (Tel. 06142-696-0) weiterzugeben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen