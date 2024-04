Bad König: Festnahmen wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug

Teilen

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen wegen des Verdachts des besonders schweren Betrugs sowie des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs wurden am Donnerstag (11.04.24) in Bad König zwei 36 und 40 alte Verdächtige festgenommen. Zuvor konnten beim Amtsgericht Darmstadt zwei Untersuchungshaftbefehle erwirkt werden. Den beiden Männern drohen nun mehrjährige Haftstrafen. Vorausgegangen waren aufwendige Ermittlungen hinsichtlich zahlreicher vorgetäuschter Verkehrsunfälle, mit dem Ziel des Betruges zum Nachteil von Versicherungen. Den Festgenommenen werden nach derzeitigem Ermittlungsstand bis zu 60 vorgetäuschte Verkehrsunfälle zur Last gelegt. Der gesamtwirtschaftliche Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. An den Wohnanschriften der beiden Männer fanden zudem umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen statt, bei denen die Ermittler Beweismaterial sicherstellten..

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden die Verdächtigen beim Amtsgericht vorgeführt. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet und die beiden Männer wurden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen