Fit für die Zukunft: HEAG mobilo startet Arbeitgebermarketing-Kampagne

Ob in Verwaltung und Werkstätten, im Liniennetz oder im Fahrdienst: Bei der HEAG mobilo arbeiten täglich über 900 Beschäftigte für einen leistungsstarken und attraktiven ÖPNV in Darmstadt und der Region – von denen jeder fünfte bis 2030 in Ruhestand gehen wird. Um sich schon jetzt gut für die Zukunft aufzustellen, wirbt das Unternehmen mit einer neuen Arbeitgebermarketing-Kampagne um Verstärkung. Geschäftsführer Arne Rath stellte die Kampagne bei einem Pressetermin am Mittwoch (10.04.24) am Betriebshof Böllenfalltor vor.

Rund 180 offene Stellen bis 2030

Antrieb der Kampagne ist der sich verändernde Arbeitsmarkt, bedingt durch den demographischen Wandel und den allgemeinen Fachkräftemangel. Die HEAG mobilo ist damit nicht allein: Laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen werden bis 2030 etwa 80.000 sogenannte „Babyboomer“ in den Ruhestand gehen. Jedes dritte deutsche Verkehrsunternehmen hat besonderen Bedarf an Personal im Fahrdienst. „Bei uns geht bis 2030 jeder fünfte Mitarbeitende in Rente, das heißt wir müssen bis dahin etwa 180 Stellen nachbesetzen“, rechnet Rath vor und ergänzt: „Als HEAG mobilo treiben wir die Mobilitätswende aktiv voran, jeder unserer Beschäftigten ist ein Teil dieses Weges.“

Drei Säulen für die Zukunft der Mobilitätswende

Um Mitarbeitende zu halten und neue zu gewinnen, setzt die HEAG mobilo auf drei Säulen: ein attraktiver Arbeitsplatz, Ausbildung im eigenen Haus und Recruiting-Maßnahmen wie diese Kampagne. Auf zwei Bussen und zwei Straßenbahnen sowie in Videos in den sozialen Netzwerken nehmen Beschäftigte der HEAG mobilo mögliche Interessenten mit in die vielfältige Arbeitswelt des Unternehmens – die dazu passende Stellenanzeige ist dann nur noch einen Klick entfernt. Zu sehen sind dabei Berufserfahrene wie auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausbildung. Im vergangenen Jahr begannen 15 junge Menschen eine Ausbildung bei der HEAG mobilo und damit doppelt so viele wie in den Jahrgängen zuvor. Die Aussichten sind positiv, führt Rath aus: „Die Übernahmequote bei unseren Auszubildenden liegt bei über 95 Prozent, im Fahrbetrieb und in den Werkstätten profitieren die Kolleginnen und Kollegen von frühze itig feststehenden Dienstplänen, neben der Gesundheitsförderung gibt es für Beschäftigte viele Zusatzangebote und wir schließen in der Regel unbefristete Arbeitsverträge ab.“

Weitere Informationen

Offene Stellen und Informationen zum Bewerbungsprozess bietet die HEAG mobilo unter heagmobilo.de/karriere. Außerdem können Interessierte am „Tag der Elektromobilität“ am 28. April 2024 auf dem Darmstädter Marktplatz Kennenlerngespräche am Stand der HEAG mobilo führen.

Quelle & Bild: HEAG mobilo GmbH