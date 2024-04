Oberbürgermeister Hanno Benz gratuliert dem Darmstädter Mediziner Dr. Cihan Çelik zur Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz

Teilen

Oberbürgermeister Hanno Benz hat bei einem Treffen im Neuen Rathaus dem Darmstädter Mediziner Dr. Cihan Çelik zur Auszeichnung mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland gratuliert. Çelik wird das Bundesverdienstkreuz am Freitag (12.04.24) in Wiesbaden verliehen.

„Die Auszeichnung für Cihan Çelik würdigt in angemessener Weise seinen unermüdlichen Einsatz um Information und Aufklärung in der Pandemie, um das Gemeinwohl und die Förderung der Akzeptanz von Wissenschaft innerhalb der Bevölkerung“, betont Oberbürgermeister Hanno Benz.

Oberbürgermeister Benz würdigt zudem die fachliche Expertise und Çeliks „sachliche Schilderungen der Realität in Kliniken in einer äußerst herausfordernden Zeit.“

Bereits im Sommer 2022 wurde der am Klinikum Darmstadt als Sektionsleiter Pneumologie tätige Çelik mit der Silbernen Verdienstplakette der Wissenschaftsstadt Darmstadt ausgezeichnet.

Çelik sei „ein wichtiger Botschafter für die Wissenschaftsstadt Darmstadt, das Klinikum, für ein vertrauenswürdiges Gesundheitssystem und für alle kommunalen Krankenhäuser und ihre Beschäftigten“, hieß es damals in der Würdigung durch die Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt