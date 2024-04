Orientierungsloser Eichelhäher ruft Polizei auf den Plan

Teilen

Einer aufmerksamen Streife des zweiten Polizeireviers fiel am Sonntag (07.04.24) in Darmstadtein farbenfroher Eichelhäher, mitten auf der Klappacher Straße auf. Das Tier wirkte äußerlich unverletzt, aber benommen, weshalb es sich offenbar selbstständig nicht mehr fortbewegen konnte. Daraufhin holte die Polizeibeamtin den Vogel sachte von der Straße und brachte diesen zum nahegelegenen Polizeirevier. Dort angekommen wurde dem gefiederten Freund Wasser gereicht und der Innenhof des Präsidiums gezeigt, wo sich der sogenannte „Waldpolizist“ regenerieren konnte. Nur kurze Zeit später schwang er sich wieder auf einen Baum. Nachdem er dort kurz rastete und sich orientiert hatte, flog der Vogel in Richtung des angrenzenden Waldes davon.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen