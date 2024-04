Hirschhorn: Zwei Verkehrsunfälle mit vier Verletzten Motorradfahrern auf der L 3410

Teilen

Am Samstag (06.04.2024) kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit je zwei Beteiligten Motorrädern auf der L 3410 zwischen Hirschhorn und Oberzent-Korteshütte.

Gegen 13:32 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Ittlingen mit seinem Leichtkraftrad die L 3410 von Hirschhorn in Richtung Kortelshütte und wollte nach rechts in eine Ausbuchtung fahren, um hier anzuhalten. Ein dahinterfahrender 52-jähriger Mannheimer bemerkte den Vorgang zu spät und fuhr mit seinem Kraftrad auf das vordere Fahrzeug auf. Durch die Kollision wurden beide Motorradfahrer leicht verletzt, wobei der 52-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden musste. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen insgesamt in einer Höhe von ca. 12.000 EURO. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Landstraße zeitweise für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.

Gegen 17:06 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Zwingenberg mit seinem Kraftrad die L 3410 ebenfalls von Hirschhorn in Richtung Kortelshütte. In einer scharfen Linkskurve beging der Kradfahrer einen Fahrfehler, weshalb er ins Schleudern geriet, von der Fahrbahn abkam und anschließend stürzte. Sein dahinterfahrender 24-jähriger Kollege aus Heilbronn verlor aufgrund umherfliegender Trümmerteile ebenfalls die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte in der Folge auch. Beide Kradfahrer wurden hierdurch schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Krädern wird auf ca. 8.000 EURO geschätzt. Die L 3410 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 45 Minuten halbseitig gesperrt werden.

Die Feuerwehr Hirschhorn war bei beiden Verkehrsunfällen unterstützend tätig gewesen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen