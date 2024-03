Radschnellverbindung Frankfurt – Darmstadt: Nächster Bauabschnitt in Langen-Mitte gestartet

Teilen

Die Radschnellverbindung Frankfurt – Darmstadt wächst weiter. Mit dem Spatenstich am Mittwoch (20.03.24) beginnen in Langen-Mitte die Bauarbeiten für den rund 850 Meter langen Abschnitt vom bisherigen Ausbauende in der Walter-Rietig-Straße bis zum Bahnhof.

„Die Radschnellverbindung Frankfurt – Darmstadt ist das Pilotprojekt für Hessen, von dem viele vergleichbare Projekte auch in Deutschland profitieren. Hier werden seit dem Baubeginn 2018 viele pragmatische Lösungen entwickelt, die inzwischen auch in anderen Projekten übernommen werden. Das reicht von der innovativen Beleuchtung bis zur angepassten Führung durch ein Naturschutzgebiet und zum Schutz von wertvollen Biotopen“, so die hessische Staatssekretärin Prof. Dr.-Ing. Lamia Messari-Becker anlässlich des Spatenstichs.

Der bislang hier verlaufende Fußweg entlang der Lärmschutzwand der Bahngleise wird zu einer attraktiven vier Meter breiten Radverbindung mit begleitendem 2,50 Meter breiten, barrierefreien Gehweg ausgebaut. Im weiteren Verlauf Richtung Bahnhof wird die Straße „Bahnhofsanlage“ zur Fahrradstraße markiert. Anlieger dürfen dann die Fahrradstraße weiterhin mit dem Auto befahren. Die Bauzeit für den Abschnitt beläuft sich auf rund sechs Monate. Auf dem Bahnhofsvorplatz wird in diesem Zusammenhang ein Provisorium hergestellt, um eine sichere Führung bis zur Weserstraße herzustellen.

Die Radschnellverbindung Frankfurt – Darmstadt soll nach Fertigstellung aller Abschnitte rund 25 Kilometer lang sein. Die Route wird auf Basis einer Vereinbarung aller Kommunen über die Gesamtverbindung schrittweise in Einzelabschnitten mit den jeweiligen Kommunen als wichtiger Bestandteil und zur Stärkung der kommunalen Radnetze geplant. Die Regionalpark Südwest gGmbH hat die Projektträgerschaft für das gesamte Vorhaben. Die wissenschaftliche Begleitung für dieses Pilotprojekt hat die Hochschule Darmstadt.

Quelle: Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum