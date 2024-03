Wissenschaftsstadt Darmstadt ruft zur Teilnahme an der Earth Hour 2024 auf

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und Vereine ein, sich am Samstag (23. März 2024) an der Earth Hour zu beteiligen und das Licht, als Zeichen für den Klimaschutz, von 20.30 bis 21.30 Uhr für eine Stunde auszuschalten.

Jedes Jahr nehmen Millionen Menschen an der vom WWF initiierten Earth Hour teil und schalten für 60 Minuten das Licht aus. Diese gemeinschaftliche Aktion betont symbolisch die Wichtigkeit des Schutzes von Klima und Umwelt, den Lebensgrundlagen heutiger und kommender Generationen weltweit. Das vom WWF diesjährig gesetzte Motto „Deine Stunde für die Erde“ soll ein Zeichen für eine klimagerechte Gesellschaft, ambitionierten Klimaschutz und eine starke Demokratie setzen.

„Weltweit setzen Menschen ein Zeichen für den Klimaschutz, denn weltweit sind Menschen von z. B. Dürren, Überschwemmungen und anderen Extremwetterereignissen, die durch die Klimakrise verstärkt werden, betroffen. Deutschland fällt hier eine besondere Verantwortung zu, denn wir gehören immer noch zu den zehn Ländern mit dem höchsten nationalen Treibhausgasausstoß. In Darmstadt haben wir uns mit dem Klimaschutzplan 2035 ambitionierte Klimaziele gesetzt und wollen als Stadt vorangehen. Wenn wir zur Earth Hour unsere Lichter ausschalten, zeigen wir alle unsere Verbundenheit mit der globalen Bewegung für den Klimaschutz und erinnern uns daran, dass wir alle ein Teil der Lösung sein können“, so Klimaschutzdezernent Michael Kolmer. „Ich rufe alle Darmstädter Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Institutionen und Vereine zur Teilnahme auf.“

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt schaltet für sechzig Minuten die Beleuchtung des Hochzeitsturms auf der Mathildenhöhe und in Kooperation mit der Technischen Universität die des Residenzschlosses aus. Sie reiht sich damit ein in die lange Liste von Großstädten, die ihre Wahrzeichen für eine Stunde in Dunkelheit tauchen und betont so die globale Relevanz der Klimakrise. Auch das Brandenburger Tor in Berlin, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro werden für eine Stunde unbeleuchtet sein.

Die Earth Hour des WWF findet dieses Jahr bereits zum 18. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney. Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in rund 190 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es im letzten Jahr 579.

Wer sich ebenfalls beteiligen möchte kann sich unter https://www.wwf.de/earth-hour anmelden und bei Fragen per E-Mail an klimaschutz@darmstadt.de an das Amt für Klimaschutz und Klimaanpassung der Stadt Darmstadt wenden. Interessierte, die mehr Informationen zum Thema Klimaschutz und alltagstaugliche Klimatipps speziell für Darmstadt suchen, finden diese unter https://klima.darmstadt.de/.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt