Geänderte Nachtfahrten der Straßenbahnen: Nächtliche Pause freitags und samstags

Teilen

Die Straßenbahnen in Darmstadt machen ab dem 23. März 2024 freitags und samstags nachts eine betriebliche Pause: Bisher verkehrt an beiden Tagen alle 30 Minuten eine Bahn, nun wird es eine Unterbrechung von einer Stunde und 45 Minuten geben. Grund für die nächtliche Pause ist zum einen die knappe Haushaltslage der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Zum anderen kommt die Betriebspause auch kurzfristigen Instandhaltungsmaßnahmen im Streckennetz zugute.

Letzte Fahrten um 1.45 Uhr und 2.30 Uhr; erste Fahrten unverändert

Freitags und samstags findet die letzte Fahrt jetzt um 1.45 Uhr in Richtung Arheilgen und Griesheim am Luisenplatz statt. Nach Eberstadt und zum Böllenfalltor sind die letzten Fahrten ab Luisenplatz um 2.30 Uhr.

Die erste Fahrt am Luisenplatz ist morgens auf den Linien unverändert: Zwischen 3.30 Uhr und 4.15 Uhr fahren die Bahnen erstmals wieder in alle Richtungen.

Außerdem sind die nächtlichen Abfahrtszeiten unter der Woche ebenfalls unverändert: Die letzte Fahrt ab dem Luisenplatz ist weiterhin um 0.45 Uhr.

HeinerLiner fährt am Wochenende durchgängig

Für Nachtschwärmer*innen oder Arbeitende, die am Wochenende während der nächtlichen Betriebspause innerhalb von Darmstadt von A nach B fahren wollen, steht der HeinerLiner als dritte Säule des ÖPNV zur Verfügung. Das On-Demand-Shuttle fährt Freitag und Samstagnacht durchgängig. Weitere Informationen dazu auf heinerliner.de.

Weitere Informationen

Die Fahrpläne der geänderten Nachtlinien stehen außerdem wie gewohnt auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Fahrplaninformationen und Tickets bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Quelle: HEAG mobilo GmbH