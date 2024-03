Weiterstadt: Polizei lädt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein

Teilen

Das 3. Polizeirevier beabsichtigt am Samstag, dem 13. April 2024, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in Weiterstadt eine Fahrradcodierung durchzuführen.

Die Codierung findet in der Darmstädter Straße 32 in 64331 Weiterstadt vor dem dortigen Polizeibüro des Schutzmannes vor Ort statt. Für die Fahrradcodierung ist eine Anmeldung im Voraus erforderlich. Die Terminvergabe erfolgt am Dienstag (19.03.) und Mittwoch (20.03.24) jeweils von 09 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06151/969-53400. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist es hilfreich, wenn Sie bereits bei der Voranmeldung erforderliche Daten zur Ihrer Person und Ihrem Fahrrad angeben können.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird am Tag der Codierung ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen