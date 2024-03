Linie 8: Busse statt Bahnen zwischen Luisenplatz und Eberstadt

Teilen

Von Montag (18.03.) bis einschließlich Donnerstag (21.03.24) fahren auf der Linie 8 zwischen Luisenplatz Darmstadt und Eberstadt-Frankenstein Busse statt Bahnen als Linie 8E. Diese verkehren im 10-Minuten-Takt, zu Stoßzeiten alle fünf Minuten. Die Linien 6 und 7 entfallen an diesen Tagen. Parallel dazu fährt die Linie 8 weiterhin noch bis einschließlich 22. März im Abschnitt zwischen Frankenstein und Alsbach Am Hinkelstein montags bis donnerstags in der Nacht als Schienenersatzverkehr.

Haltestellenänderungen auf der Linie 8E

Auf der Linie 8E kommt es zu Änderungen an den folgenden Haltestellen:

Die Haltestelle „Landskronstraße“ ist an den Rand der Heidelberger Landstraße verlegt: Richtung Alsbach vor das Autohaus, Richtung Innenstadt gegenüber der Hausnummer 143 an der Mittelinsel.

Die Haltestellen „Lincoln-Siedlung“, „Marienhöhe“, „Friedrich-Ebert-Straße“, „Carl-Ulrich-Straße“ und „Von-Ketteler-Straße“ sind an den Rand der Heidelberger Straße bzw. Landstraße auf Höhe der jeweiligen Haltestelle verlegt.

Die Haltestelle „Katharinenstraße“ ist an den Rand der Heidelberger Landstraße verlegt: Richtung Alsbach auf Höhe der Hausnummer 165, Richtung Innenstadt auf Höhe der Haltestelle.

Die Haltestelle „Friedhof“ Richtung Alsbach befindet sich am Rand der Seeheimer Straße, Richtung Innenstadt hält der Ersatzbus an der gleichnamigen Bushaltestellte der Linie EB.

An der Umstiegshaltestelle „Frankenstein“ halten die Busse am Rand der Seeheimer Straße.

Pflaster- und Fahrleitungsarbeiten

Grund für die Fahrplanänderungen sind mehrere Instandhaltungsmaßnahmen im Straßenbahnnetz der HEAG mobilo in Eberstadt. So werden insgesamt 4 Fahrleitungsmaste in der Heidelberger Landstraße im Bereich der Hausnummern 204 bis 208, 285 und 301 erneuert und die Fahrleitungsanlage entsprechen angepasst. Auf Höhe der Hausnummern 44 und 46 wird die Gründung für den neuen Fahrleitungsmast hergestellt, da der alte Mast bei einem Verkehrsunfall zu Schaden kam. Auch im Fahrbahn- und Gleisbereich finden Arbeiten statt: An der Haltestelle „Kirche“ wird die Fahrbahnoberfläche saniert, im Abschnitt zwischen Oberstraße und Gabelsbergerstraße das Pflaster. Die Arbeiten finden jeweils zwischen 7 und 20 Uhr statt; es kann dabei zu Baulärm kommen. Die HEAG mobilo bittet die Anwohner*innen dafür um Verständnis.

Weitere Informationen

Die HEAG mobilo hat alle Änderungen, Ersatzhaltestellen und Laufwege übersichtlich auf ihrer Webseite unter heagmobilo.de/sev-alsbach zusammengefasst. Der Fahrplan der Linie 8E steht auf heagmobilo.de/fahrplaene zum Download bereit. Fahrplaninformationen bietet auch die kostenlose App der HEAG mobilo.

Ankündigung: Schienenersatzverkehr in den Osterferien auf Linien 3 und 9

In den hessischen Osterferien kommt es von 23. März bis 14. April aufgrund von Gleisarbeiten im Kreuzungsbereich Karlstraße/Nieder-Ramstädter Straße zu einem Schienenersatzverkehr auf den Linien 3 und 9, die Linien 2 und 5 entfallen. Die HEAG mobilo informiert rechtzeitig vorab über weitere Details.

Quelle: HEAG mobilo GmbH