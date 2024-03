Konzert „Religioso II“ in der Andreasgemeinde

Teilen

Die Evangelische Andreasgemeinde lädt zu einem Konzert in der Passionszeit ein. Unter dem Titel „Religioso II“ gastiert das Celloquartett „Cello classico“ am Sonntag, 17. März 2024, um 17 Uhr im Gemeindezentrum der Andreasgemeinde, Paul-Wagner-Straße 70, in Darmstadt. Das Quartett bilden Judith Busch, Kirsten Kunze, Cordula Mangelsdorf und Claudia Rieder-Partheil. Der Eintritt ist frei. Die vier Frauen kennen sich schon seit Studientagen und sind alle in der Region als Künstlerinnen und Cellolehrerinnen tätig. Speziell für die Passionszeit haben sie ein Konzertprogramm mit dem Namen „Religioso II“ zusammengestellt. Es sind Musikstücke, die in die Passionszeit passen oder die aus dem kirchlich-spirituellen Kontext kommen. Zwischen einzelnen Musiken werden passende Texte vorgetragen.