Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Am Montagabend (11.03.24), gegen 19:45 Uhr, wurde die Polizei in Darmstadt über einen Brand in der Heinheimer Straße informiert.

Bei Ankunft der Einsatzkräfte stand der Mülltonnenanbau eines Hauses in Flammen. Aus den Wohnungen des anliegenden Mehrfamilienhauses konnten alle Bewohner unverletzt gerettet werden. Während des Einsatzes blieb die Heinheimer Straße zwischen der Dieburger Straße und dem Koperinkusplatz vollständig gesperrt. Zum aktuellen Zeitpunkt wird die Höhe des Sachschadens auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 10 in Darmstadt zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen