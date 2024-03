Vorläufige Daten des HLNUG für 2023: Luftschadstoffwerte an Darmstädter Messstellen weiter rückläufig – Stickstoffdioxid-Grenzwert in der Hügelstraße wird eingehalten

Teilen

Die Luftschadstoffwerte in der Wissenschaftsstadt Darmstadt sind weiter rückläufig. Dies zeigen die → Messungen des zuständigen Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) des Jahres 2023, die veröffentlicht wurden. Demnach hält der rückläufige Trend an den Messstationen in der Hügelstraße, Heinrichstraße und Rudolf-Mueller-Anlage (Messung der Hintergrundbelastung) weiter an. Auch am sogenannten Passivsammler am Tunnelausgang in der Hügelstraße, welcher noch die höchste Belastung aufzeigt, konnte nach einem Rückgang um weitere fünf Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 mit 36,5 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft der Grenzwert von 40 Mikrogramm eingehalten werden.

„Zum erfreulichen Rückgang der Belastung – durch unter anderem Stickstoffdioxid – tragen viele ineinander verzahnte Maßnahmen bei. Hierzu zählen der Ausbau des ÖPNV, die Stärkung des Geh- und Radverkehrs, oder die Elektrifizierung der Busflotte der HEAG mobilo. Diesen eingeschlagenen Kurs wollen und müssen wir beibehalten. Eine Verringerung der Anstrengungen oder gar Rücknahme der Einschränkungen lassen im Umkehrschluss einen erneuten Anstieg der Messwerte über das zulässige Maß befürchten. Darüber hinaus ist aufgrund der jüngsten Signale mit einer weiteren Verschärfung der Grenzwerte zu rechnen. Infolgedessen wollen wir unsere Bemühungen weiter intensiveren. Einen weiteren positiven Aspekt möchte ich nicht unerwähnt lassen. Der Rückgang bzw. die Minimierung des Verkehrslärms ist ebenso auf unser Maßnahmenpaket zurückzuführen und bedeutet bei den unmittelbar betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern eine Steigerung der Lebensqualität“, erläutert der für Luftreinhaltung zuständige Umweltdezernent Michael Kolmer.

Hintergrund: Wegen der über dem Grenzwert liegenden Stickoxidbelastung mussten 2019 als Teil des Luftreinhalteplans für Darmstadt in der Hügel- und Heinrichstraße aus Gründen des Gesundheitsschutzes für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner insbesondere für ältere Dieselfahrzeuge Verkehrsbeschränkungen eingeführt werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt