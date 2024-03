Michelstädter Ostereiermarkt und verkaufsoffener Sonntag

Teilen

Am 9. und 10. März 2024 findet der Michelstädter Ostereiermarkt in der Erwin-Hasenzahl-Halle am Großparkplatz „Altstadt“ statt. Knapp 40 Künstler zeigen auf vielfältige Art und Weise die Gestaltung des Eies. Verzierte Hühner-, Gänse-, Enten-, und die großen Straußeneier sind gefragte Sammelobjekte. Hier werden einfache Eier zu filigranen Kunstwerken.

Im Anschluss an den Besuch des Ostereiermarktes bietet sich ein Bummel durch die Michelstädter Altstadt an, denn der Michelstädter Einzelhandel hat am Sonntag, 10. März in der Zeit von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen. Außerdem sind einige Marktstände in der Stadt verteilt, die eine kulinarische Stärkung anbieten.

Quelle: Magistrat der Stadt Michelstadt