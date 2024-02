Wissenschaftsstadt Darmstadt erinnert mit Gedenkveranstaltung an den Mord am Darmstädter Ali Bayram vor 30 Jahren

Teilen

Am Sonntag, 18. Februar 2024, jährt sich der Todestag von Ali Bayram, einem Darmstädter Bürger, der am 18. Februar 1994 aus rassistischen Motiven in seinem Flur im Schiebelhuthweg erschossen wurde. Seine Familie musste diese Gewalttat mit ansehen. Die Wissenschaftsstadt Darmstadt nimmt diesen Tag zum Anlass, um am 18. Februar um 18 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung für Ali Bayram in den Dr. Günter Ziegler-Saal im Justus-Liebig-Haus, Große Bachgasse 2, zu laden. Die Gedenkveranstaltung beinhaltet Beiträge von Oberbürgermeister Benz sowie der Familie von Ali Bayram. Außerdem wird es ein Sofagespräch mit den Hinterbliebenen geben, moderiert von Sascha Schmidt und Yvonne Weyrauch, den Autoren des Buches ‚Rechter Terror in Hessen‘.

Oberbürgermeister Hanno Benz betont die Verantwortung der Stadt und der Zivilgesellschaft, den rassistischen Charakter des Mordes anzuerkennen: „Ali Bayram, ein Darmstädter Bürger, der vor 30 Jahren aus rassistischen Motiven ermordet wurde, darf nicht in der Dunkelziffer rassistischer und rechtsextremistischer Gewalttaten verschwinden. Wir müssen uns mit diesem tödlichen rechten Terroranschlag in Darmstadt auseinandersetzen. Es ist von außerordentlicher Wichtigkeit, an das schreckliche Unrecht zu erinnern, das Ali Bayram und seiner Familie vor 30 Jahren in Darmstadt widerfahren ist. Rassismus und Rechtsextremismus haben tödliche Folgen. Es ist unsere Verpflichtung, uns entschieden gegen Hass und Hetze zu stellen und aktiv derer zu gedenken, die durch rechtsextremen Terror ums Leben gekommen sind. Die Wissenschaftsstadt und die Zivilgesellschaft in Darmstadt stehen vereint gegen die Grausamkeit des Rechtsextremismus.“

Die Gedenkveranstaltung geht zurück auf einen Beschluss der Darmstädter Stadtverordnetenversammlung aus dem Dezember 2023, der vorsieht, dafür Sorge zu tragen, dass der Mord an Ali Bayram nicht in Vergessenheit gerät.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt