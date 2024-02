Iris Welker-Sturm liest im Rosengarten

Teilen

Am 20. Februar 2024, um 19 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Lesung in der Reihe Literaturszene Südhessen.

Iris Welker-Sturm liest aus ihrem Roman ‚aus der stimmhaft‘ – Frankfurt: Dielmann-Verlag 2021.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

In ihrem Roman folgt Iris Welker-Sturm der jüngeren Schwester von Georg Büchner und der Familie, wie sie sich aus der Stimmhaft herausarbeitet, die für ein Bürgermädchen in der Residenzstadt Darmstadt im 19. Jahrhundert vorgesehen war. Wie sie sich trotz vieler Hindernisse einsetzt als Autorin, als frühe Aktivistin der deutschen Frauenbewegung und Mitbegründerin zahlreicher Institutionen im Bereich Erziehung, Krankenpflege und Berufstätigkeit von Frauen und schließlich bekannt wird – bekannter als ihr Bruder. So kann sie sich auch für die Erhaltung seines Werks einen wesentlichen Beitrag leisten.

Dr. Fritz Deppert meint: “Es ist gelungen, Luise Büchner vor allem in ihrem Umfeld und vor dem historischen Hintergrund lebendig darzustellen. Auch die Geschwister werden gut sichtbar. Und erst recht die Gutzkows. Ein lesenswertes Darmstadtbuch also; obwohl es doch schon so viele gibt, füllt es eine Lücke“.

Die Wortstellerin Iris Welker-Sturm spielt mit Worten in Text, Bild, Ausstellungen und Text-Konzerten. Nach dem Studium mit Schwerpunkt Kommunikationswissenschaften war sie mehrere Jahrzehnte als Lehrkraft tätig und in der Lehrerfortbildung (Freinetpädagogik). Sie ist Mitglied und Fachbeirätin Literatur der GEDOK, der ältesten bundesweit organisierten Gruppe von Künstlerinnen aller Sparten sowie der Literaturgruppe Die Kogge und POSEIDON. Sie hat u.a. Auszeichnungen erhalten von ver.di: Stimmen gegen rechts, den Landschreiberpreis und den Dagmar-Morgan-Preis. Neben zahlreichen Beiträgen in Anthologien und Magazinen hat sie zwei Lyrikbände und den Luise-Büchner-Roman ‚aus der stimmhaft‘ veröffentlicht

www.wortstellerin.de

Bild: Privat

