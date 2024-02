Das Darmstädter Umweltdiplom 2024 startet

Teilen

In den nächsten Tagen wird das Programmheft des diesjährigen Umweltdiploms an allen Darmstädter Schulen verteilt und auf der Webseite www.darmstadt.de/umweltdiplom freigeschaltet. Voraussichtlich ab Donnerstag, 29. Februar 2024, ist es möglich, sich über diese Webseite für Veranstaltungen anzumelden, die von Anfang März bis zum Beginn der Sommerferien 2024 stattfinden.

„Das Darmstädter Umweltdiplom bietet nicht nur ein spannendes, sondern vor dem Hintergrund des Klimawandels und des Artensterbens auch ein sinnvolles Angebot für alle Darmstädter Schülerinnen und Schüler der 4., 5. und 6. Klassen“, so Umweltdezernent Michael Kolmer.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet in Kooperation mit 32 Unternehmen, Verbänden, Vereinen und Initiativen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 4 bis 6 aller Schultypen ein 70 Veranstaltungen umfassendes Programm mit Bezug zu Umweltthemen an, aus dem sie nach ihren Interessen wählen können. Den Schülerinnen und Schülern, die an vier Aktionen teilnehmen, wird das „Darmstädter Umweltdiplom“ am 24. August feierlich durch Umweltdezernent Kolmer verliehen.

Auch Schulklassen können am Umweltdiplom teilnehmen. Die Lehrkräfte werden darüber separat informiert.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt