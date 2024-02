Zum Schutz der Waldbesucher: Grünflächenamt beseitigt umsturzgefährdete Bäume und abgestorbene Äste im Naturschutzgebiet „Düne am Ulvenberg“

Teilen

Im Eberstädter Naturschutzgebiet „Düne am Ulvenberg von Darmstadt-Eberstadt“ werden ab Montag, 5. Februar 2024, Maßnahmen zur Baumpflege und Baumfällungen durchgeführt. Damit begegnet das Grünflächenamt potenziellen Gefahrenpunkten in Form von herabbrechenden Ästen; es entfernt Kronenteile und abgestorbene Bäume, um die Sicherheit der Besuchenden zu gewährleisten. Die Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Der Eingriff beschränkt sich auf das Nötigste; es sind ausschließlich umsturzgefährdete Bäume betroffen, die eine Gefahr für Waldbesucherinnen und Waldbesucher darstellen. Zudem verbleiben die entsprechenden Stämme und Äste als Totholz auf der Fläche, was die Wasserrückhaltekapazität des Gebietes erhöht und einen ökologisch wertvollen Lebensraum für Insekten schafft.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt erfüllt mit diesen Maßnahmen ihre Verpflichtung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Die Arbeiten sollen bis 8. Februar 2024 dauern.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt