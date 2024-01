Rüsselsheim: Bedroht und bestohlen – Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Drei bislang noch unbekannte Täter hatten es am Dienstagabend (23.01.24) in Rüsselsheim auf zwei 25 und 29 alte Männer abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen überfielen die drei Kriminellen die Männer gegen 21.30 Uhr in einem Parkhaus in der Alzeyer Straße.

Die Kriminellen forderten unter Drohung mit Schusswaffen die Herausgabe von Wertgegenständen. Sie erbeuteten anschließend unter anderem ein Mobiltelefon, Geld und persönliche Dokumente. Das Trio rannte nach der Tat zu Fuß davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Die Täter sind etwa 18 bis 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Sie waren alle dunkel gekleidet und mit Sturmhauben maskiert. Einer der Männer hat markante dicke Augenbrauen.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Rüsselsheimer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. Das Kommissariat 10 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen