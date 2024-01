Rüsselsheim: Überfall auf Schnellrestaurant – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Montagabend (22.01.24) hat ein Krimineller um kurz nach 20.30 Uhr ein Schnellrestaurant in der Alzeyer Straße in Rüsselsheim überfallen. Der bislang unbekannte Täter hatte eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und forderte Bargeld. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit seiner Beute. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.

Der Täter wird als 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben, Er soll dunkle Augen und dunkle Augenbrauen haben. Der Flüchtige trug eine schwarze Maske und war ansonsten komplett schwarz gekleidet. Nach Angaben von Zeugen sprach der Kriminelle Deutsch mit leichtem Akzent und hatte dunklere Haut.

Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kommissariat 10 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen