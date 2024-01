Überbauten für Modaubrücken am Bauerngarten und im Bereich Hainweg eingesetzt

Teilen

Am Mittwoch (17.01.24) wurden in Eberstadt die beiden Brückenüberbauten am Bauerngarten und im Bereich Hainweg nahe der Hirtengrundhalle auf die vorbereiteten Fundamentbänke aufgesetzt, ausgerichtet und befestigt. Beide Brücken wurden 2022 durch massive Gewalteinwirkung so stark beschädigt, dass deren Tragfähigkeit nicht mehr gewährleistet war und sie gesperrt werden mussten. Bei beiden Brücken handelte es sich um Holzkonstruktionen aus dem Jahr 1983, die den Charakter als bauliche Anlagen im Naturschutzgebiet aufgegriffen haben.

„Ich bin erleichtert, dass die Herstellerfirma trotz der Unwetterwarnung die geplante Anlieferung gestern durchgeführt hat und die Montage gemeinsam mit dem Mobilitäts- und Tiefbauamt erfolgen konnte. Im Februar und März werden die Betonwinkelsteine als Widerlager eingebaut, die vorhandenen Wasser- und Elektroleitungen angeschlossen und der Wegebau hergestellt und abgeschlossen. Dann können die Eberstädter die Brücken wieder begehen. Um künftig einer mutwilligen Zerstörung der Brückenbauwerke vorzubeugen, wurden die Holzbauteile aus verleimtem Schichtholz hergestellt. Des Weiteren gibt es konstruktive Verstärkungen aus Stahlteilen an relevanten Stellen im Bauwerk“, so Stadtrat Paul Georg Wandrey.

Sowohl für die Demontage der alten Brücken als auch für die Montage der neuen Brücken bedurfte es wasserrechtlicher Genehmigungen durch die Obere Wasserbehörde des Regierungspräsidiums Darmstadt. Mit Blick auf naturschutzrechtliche Auflagen mussten für die Neuerrichtung der Bauwerke die benötigten Bauflächen und die Vegetation im Umfeld der Brücken hergerichtet werden, damit letztere keinen dauerhaften Schaden nimmt. Die Maßnahme wurde durch eine ökologische Baubegleitung beaufsichtigt.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt