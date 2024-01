Riedstadt / Leeheim: Brand in einem Mehrfamilienhaus – Eine Person leblos aufgefunden

Teilen

Am Samstag (13.01.24) wurde durch die Rettungsleitstelle Groß-Gerau gegen 16.25 Uhr ein Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße in Leeheim gemeldet. Während der Löscharbeiten wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Badezimmer dieser Wohnung eine leblose Person aufgefunden. Weitere Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Es können zurzeit keine Angaben zur Brandursache oder zum entstandenen Sachschaden gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen