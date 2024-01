Wissenschaftsstadt Darmstadt verlost Freikarten für den städtischen Neujahrsempfang

Teilen

Der Neujahrsempfang der Wissenschaftsstadt Darmstadt findet am Sonntag, 21. Januar 2024, um 11 Uhr im Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium, Schlossgraben 1, Darmstadt, statt. Oberbürgermeister Hanno Benz setzt die gute Tradition fort und verlost Freikarten für Darmstädterinnen und Darmstädter. Alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Darmstadt, können sich für die zu verlosenden Eintrittskarten bewerben. Anmeldungen, die unter Angabe von Name und Anschrift per E-Mail an repraesentationen@darmstadt.de bis spätestens Mittwoch, 10. Januar 2024, 24 Uhr eingehen, können berücksichtigt werden. Das Los entscheidet, wer die Einladung, die jeweils für zwei Personen gilt, anschließend erhält. Absagen werden nicht erteilt.

Die Veranstaltung, mit der Neujahrsansprache von Oberbürgermeister Hanno Benz als Hauptprogrammpunkt, wird musikalisch umrahmt von der Big Band der Edith-Stein-Schule Darmstadt. Die Moderation des Neujahrsempfangs übernimmt Peter Kunz, der frühere Stadionsprecher des SV Darmstadt 98. Im Anschluss an den offiziellen Teil erfolgt ein Umtrunk.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt