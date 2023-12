TU Darmstadt: Hörsaal bleibt gesperrt – Anzeichen für beschädigte Dach- und Deckenkonstruktion

Teilen

Der seit einigen Tagen gesperrte Hörsaal C 205 im Fachbereich Informatik der TU Darmstadt bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb. Nachdem in dieser Woche das Dach- und Deckentragwerk an zwei Stellen stichprobenartig geöffnet und überprüft wurde, haben sich die Anzeichen verdichtet, dass lastabtragende Bauteile möglicherweise nicht mehr ausreichend stabil sind. Die mit der Inspektion beauftragten Tragwerksplaner sehen das Risiko der Überlastung und eines Materialversagens der konstruktiven Verschraubung an Tragbalken.

Im nächsten Schritt wird die gesamte Trockenbau-Decke des Hörsaals von unten geöffnet, um die Zangenkonstruktion komplett begutachten zu können. Ein Prüfsachverständiger für Tragwerksplanung ist eingeschaltet. Je nach Umfang der erforderlichen Arbeiten zur Ertüchtigung von Decke und Dach müsste der Hörsaal laut einer ersten Einschätzung bis ins Frühjahr 2024 hinein geschlossen bleiben.

Der Hörsaal mit rund 250 Plätzen war vor gut zwanzig Jahren in Regie des damaligen Hessischen Baumanagements generalsaniert worden.

Quelle: TU Darmstadt