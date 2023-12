Unbekannte fordern Bargeld – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Teilen

Nach einem Raubüberfall am Freitagabend (08.12.23) in der Kranichsteiner Straße in Darmstadt hat die Kriminalpolizei (K10) die Ermittlungen aufgenommen.

Um seine Tochter abzuholen, wartete ein Mann gegen 20:30 Uhr in seinem Auto vor einer Turnhalle in der Kranichsteiner Straße. Hier riss ein unbekannter Mann die Tür des Autos auf und forderte den darin wartenden Autofahrer auf, sein gesamtes Bargeld herauszugeben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt er nach derzeitigem Kenntnisstand eine silberfarbene Waffe in der Hand. Der unbekannte Mann war zudem in Begleitung eines weiteren möglichen Komplizen. Im Anschluss flüchteten die beiden Unbekannten mit mehreren Hundert Euro Bargeld zu Fuß. Der Autofahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Der Mann mit Waffe hatte eine schlanke Statur, war circa 1,70-1,80 Meter groß und 19-20 Jahre alt. Sein Gesicht bedeckte er mit einem schwarz-weißen Schal. Er trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze, schwarze Handschuhe und eine dunkle Jeans. Der zweite Mann soll ebenfalls schlank, circa 1,70-1,80 Meter groß und zwischen 17 und 18 Jahre alt gewesen sein. Auch er war laut Zeugenaussage mit einer dunklen Winterjacke und dunkler Jeans bekleidet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 10 unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen