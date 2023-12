Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Teilen

Ein Schwerverletzter und etwa 20.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch (06.12.23) in der Landgraf-Georg-Straße in Darmstadt. Ein 56-jähriger PKW Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg kam aus noch ungeklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Linienbus. Durch den Aufprall kam der PKW dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er auf dem Gehweg mit einem Schild und einem Fußgänger kollidierte. Der 57-jährige Fußgänger aus Darmstadt kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. An PKW, Bus und dem Verkehrsschild entstand Sachschaden. Zu den Umständen, die zu dem Verkehrsunfall führten, hat das 1. Polizeirevier Darmstadt Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen