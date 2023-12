Lesebühne: Gedichte von Miriam Tag in der Kunsthalle Darmstadt

Teilen

Am Mittwoch, 6. Dezember 2023, um 19.30 Uhr in der Kunsthalle Darmstadt (Steubenplatz 1) stellt die Heidelberger Lyrikerin Miriam Tag, die auch Teilnehmerin der Darmstädter Textwerkstatt ist, im Rahmen der Ausstellung „ANIMALIA. Tiere in der zeitgenössischen Kunst“ ihren neuen Gedichtband „liebestier“ vor.

In diesem Band wimmelt es von Körpern, die eigensinnig, wild, verwegen, zärtlich und stürmisch sich begegnen, berühren, verwandeln. Gedichte vom Begehren der Tiere, in eine poetische Sprache übersetzt, die unsere Verwandtschaft und Verbundenheit mit der mehr-als-menschlichen Welt spürbar macht. Die Koinzidenz von Bildern und Texten, die um dieselben Motive von Aneignung, Verwandlung und Transformation kreisen, inspirierte die Autorin zu dieser Veranstaltung.

Im Anschluss an die Lesung findet mit Miriam Tag und dem Direktor der Kunsthalle, Dr. León Krempel, ein Gespräch über die vorgestellten Text- und Bildwelten statt. Eine Kooperation der Darmstädter Textwerkstatt mit der Kunsthalle Darmstadt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt