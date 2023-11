Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht 3. Quartalsbericht über umgesetzte Maßnahmen 2023 Nahmobilität

Teilen

Das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat den 3. Quartalsbericht über umgesetzte Maßnahmen im Bereich Nahmobilität veröffentlicht. Er listet die Maßnahmen auf, die von Juli bis September 2023 umgesetzt wurden. Darunter bspw. die Verlängerung der Radverkehrsführung über den Knotenpunkt Rhein-/Neckarstraße hinaus, der im Zuge der Verstetigung des Verkehrsversuchs in der Neckarstraße zusätzlich von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde. In allen Knotenpunktarmen wurden regelkonforme Radstreifen markiert, dafür sind Kfz-Fahrstreifen in der Neckarstraße entfallen. Für den Durchgangs-Kfz-Verkehr wird die parallele Alternativstrecke über Donnersbergring – Fritz-Bauer-Straße empfohlen. Die baulichen Trennelemente sind bereits bestellt und werden noch eingebaut.

Im Rahmen einer Deckensanierung der Fahrbahn wurde zwischen Kreisverkehr Reuterallee und Hagenstraße eine neue Markierung und Beschilderung hergestellt. Auf der sehr breiten Fahrbahn wurden beidseitige überbreite Schutzstreifen mit je 1,85 Meter und einem Sicherheitstrennstreifen zum Längsparken von 0,75 Meter bis einen Meter markiert. Zusätzlich wurde für den gesamten Abschnitt Tempo 30 angeordnet. Bisher galt Tempo 30 nur für den Bereich südlich der Hagenstraße.

Um die Sichtbarkeit von Radfahrerinnen und Radfahrern zu erhöhen, die von der Fritz-Bauer-Straße kommend die Hügelstraße überqueren, wurde die Radfurt rot markiert und mit Piktogrammen versehen.

An der Kreuzung Heidelberger Landstraße / Ringstraße wurde die ehemals etwas schwer verständliche Führungsform für Kfz und Radverkehr im Rahmen einer Deckensanierung geändert und ein Mini-Kreisverkehr markiert und beschildert. Dadurch wurde die Verkehrssicherheit insgesamt erhöht und zudem die Querung für den Fußverkehr mit der Markierung eines Fußgängerüberwegs erheblich verbessert.

Im Rahmen der noch laufenden Umgestaltung der Nieder-Ramstädter Straße wurde die in Fahrtrichtung Innenstadt an Stelle des ehemaligen Radstreifens ein durchgehend rot markierter baulicher Radweg angelegt. In Fahrtrichtung Böllenfalltor wurde ein Rad-Schutzstreifen markiert und in den Knotenpunkten ebenfalls Rotmarkierung aufgetragen. Zudem wurden die Gehwege verbreitert, gepflastert und für die Barrierefreiheit mit taktilen Elementen ausgestattet.

Auf dem Platz am Nordbahnhof wurde die Fahrradabstellanlage neugestaltet. Statt zuvor 35 Abstellplätzen gibt es nun 56 Abstellplätze. Vom Betreiber des SB-Supermarkts wurde zusätzlich eine Fahrradreparaturstation errichtet. Die Fahrradabstellanlage hinter dem RMV-Pavillon wurde neugestaltet. Statt bisher 20 Fahrrädern können dort nun 46 Fahrräder abgestellt werden.

→ Alle Quartalsberichte sind auf der städtischen Internetseite.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt