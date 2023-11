Wissenschaftsstadt Darmstadt saniert Wege im Herrngarten

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt wird ab 20. November 2023 im Herrngarten an verschiedenen Stellen hauptsächlich Kieswege sanieren und darüber hinaus die Wegeentwässerung überarbeiten. Die Oberflächen der wassergebundenen Wegedecken sind weitgehend durch Benutzung und Regen abgetragen. Die Erneuerung der Wege in den nachfolgend beschriebenen Bereichen soll Mitte Januar 2024 abgeschlossen sein. Nach der etwa sechswöchigen Erneuerung sind die Wege wieder gut und sicher zu nutzen.

„Die Wegesanierung und auch künftige Arbeiten sind notwendig, um die Nutzung durch die Bürgerschaft jederzeit ohne verkehrliche Risiken zu ermöglichen“, erläutert dazu Grünflächendezernent Michael Kolmer. „Darüber hinaus ist der Herrngarten eine historische Parkanlage, welche für die Bürgerschaft sowie ihre Besucherinnen und Besucher ein entsprechendes Erscheinungsbild verdient.“

Gearbeitet wird zunächst in der Lindenallee, im Anschluss im nordwestlichen Bereich, auf dem Konzertplatz sowie im Osten entlang des sogenannten Piloty-Gebäudes der TU Darmstadt. Am Beginn der Lindenallee bei der Frankfurter Straße werden Versickerungsblöcke eingebaut, um das Regenwasser zügiger von den Wegen ableiten zu können. Auch betroffen von den Baumaßnahmen ist der nordwestliche Bereich oberhalb der Lindenallee. Dort erhalten die Wege nach dem Abtrag der verschlissenen Deckschicht eine Zwischenlage, die sogenannte dynamische Schicht. Abschließend wird eine neue Deckschicht aus feinem Kies aufgebracht. Entlang des Piloty-Gebäudes im Osten ist die Tragschicht so weit abgetragen, dass dies an verschiedenen Stellen zum Herausstehen grober Schotterbrocken geführt hat. Infolge dessen wird dort bei der Erneuerung teilweise bis in 30 Zentimeter Tiefe ausgekoffert. Die Überarbeitung zieht sich bis vor zum Schachtplatz.

Wegen der Arbeiten müssen immer wieder Abschnitte des großen Wegenetzes gesperrt werden. Auf ausgeschilderten Umleitungen wird dennoch das Passieren des Herrngartens auf den Hauptstrecken immer möglich sein. Mit Fahrzeugverkehr durch Baumaschinen und LKW ist dabei zu rechnen. Die Stadt bittet dies zu beachten sowie um Verständnis der Bürgerschaft.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt