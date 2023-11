Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet Führung über den Waldfriedhof an

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet für Sonntag, 19. November 2023, ab 14 Uhr eine Führung über den Waldfriedhof an. Thema ist der Wandel der Darmstädter Friedhofs- und Bestattungskultur, denn Grabgestaltungen und Bestattungen unterliegen einem Zeitgeist. Holger Wagner erklärt dabei den Aufbruch in eine moderne Bestattungskultur vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit und stellt dabei alle vorhandenen Bestattungsmöglichkeiten vor.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Haupteingang Waldfriedhof, ein behindertengerechter Zugang ist vorhanden. Die Führung ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl wird aus organisatorischen Gründen auf 20 Personen begrenzt. Um Voranmeldung zu der Führung unter Telefon 06151 13-2900 wird gebeten (während der Bürozeiten des Grünflächenamtes: montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr).