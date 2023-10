Streit vor Diskothek eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Samstagabend (28.10.23) gegen 22 Uhr gerieten 5 jungen Frauen in Darmstadt in einen Streit vor einer Diskothek im „Carl-Schenck-Ring“, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Bei dem Versuch, den Streit in der Otto-Röhm-Straße zu klären, wurde eine 17-jährige Frau aus Biebesheim von einer 16-jährigen Tatverdächtigen mit einem Pfefferspray angegriffen und von drei weiteren Unbekannten attackiert und zu Boden geschubst. Anschließend raubten die vier Angreiferinnen der Verletzten auch noch ihren Geldbeutel und ihr Handy und flüchteten anschließend. Die 16-Jährige Tatverdächtige wird sich nun in einem Verfahren verantworten müssen.

Das Kriminalkommissariat K 35 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-41210 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen