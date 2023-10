Bensheim: Zügiger Fahndungserfolg nach Raub am Bahnhof – Polizei nimmt fünf Tatverdächtige vorläufig fest

Teilen

Nachdem mehrere Personen in der Nacht zum Samstag (28.10.23), gegen 1.45 Uhr, zwei Männer am Bensheimer Bahnhof angriffen und ausraubten, nahm die Polizei wenig später fünf Tatverdächtige vorläufig fest. Die Aggressoren griffen die 19- und 24-Jährigen nach bisherigen Erkenntnissen an und verletzten sie mit Schlägen und Tritten leicht. Anschließend nahmen sie ihnen ein Handy sowie Kopfhörer weg und flüchteten.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife wenige Minuten später fünf Tatverdächtige im Alter von 17 bis 24 Jahren in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen. Die Beamten nahmen die fünf Männer zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Danach entließen die Polizisten die Tatverdächtigen, die sich nun strafrechtlich für ihr Verhalten verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen