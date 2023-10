Zeugen gesucht – Krimineller entreißt Geldbeutel einer Seniorin

Teilen

Ein Krimineller hat am Mittwochabend (25.10.23) gegen 21 Uhr eine Seniorin in Darmstadt um ihre Geldbörse gebracht. Hierzu lockte er die 71-jährige Dame unter dem Vorwand, ihr ein Fahrradschloss verkaufen zu wollen, in einen Hinterhof in der Bismarckstraße. Als die Seniorin ihren Geldbeutel herausholte, entriss der Unbekannte ihr diesen und rannte in Richtung Klinikum davon.

Die Dame konnte den Täter beschrieben. Er ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, circa 20 Jahre alt, hat eine dünne Statur und einen südländischen Phänotyp. Seine Haare waren schwarz und kurz geschnitten. Bekleidet war er mit einer grauen Sweatshirtjacke und einer dunklen Jogginghose.

Die sofort eingeleitete Fahndung mit einer Vielzahl von Polizeistreifen verlief negativ. Daher werden Zeugen gesucht, denen der Beschriebene bei seiner Flucht aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41210 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen