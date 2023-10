Michelstadt: Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht Zeugen

Teilen

Am Mittwochabend (25.10.23) gegen 21:30 Uhr kam es in Michelstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf einem Supermarktparkplatz in der Armorbacher Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die Männer dabei einen 26-Jährigen geschlagen haben. Als dieser bereits am Boden lag, soll zudem noch ein Auto über dessen Fuß gefahren sein. Der 26-jährige Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe des Geschehens sind derzeit noch unklar, zudem konnten noch nicht alle beteiligten Personen ermittelt werden. Deshalb sucht die Kriminalpolizei (K 41) in Erbach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug geben können. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen