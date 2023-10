Wixhausen: Unbekannter schlägt zu und erbeutet Handy und Geldbörse – Polizei sucht Zeugen

Teilen

In der Nacht zum Sonntag (22.10.23) hat sich in der Verdistraße in Darmstadt-Wixhausen ein Raub zugetragen, bei dem die Polizei nach Zeugen sucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sprach der Unbekannte gegen 2 Uhr einen 65 Jahre alten Passanten an und fragte nach Zigaretten. Gerade als der hilfsbereite Mann der Bitte entgegenkommen wollte, schlug der Unbekannte ihm ins Gesicht. Im Anschluss entwendete der Kriminelle das Handy und die Geldbörse des 65 Jahre alten Mannes. Daraufhin entfernte er sich mit seiner Beute.

Zeugen oder Anwohner, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.