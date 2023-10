Mühltal: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer und flüchtigen PKW

Teilen

Am Samstag, 21.10.2023, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Mühltal gegen 18:30 Uhr mit seinem Pedelec die Darmstädter Straße. Ein entgegenkommender, dunkler Pkw habe seine Wartepflicht an einem geparkten Fahrzeug missachtet, weshalb der Radfahrer ausweichen musste und gegen den geparkten Pkw fuhr. Durch den Aufprall auf die Frontscheibe zog sich der Radfahrer Kopfverletzungen zu. Der dunkle Pkw habe seine Fahrt unvermittelt fortgesetzt, ohne sich um den unfallbeteiligten Radfahrer zu kümmern. Der Radfahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Pedelec sowie dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher, bzw. dem dunklen Pkw machen können.

Hinweise erbittet die Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/6330-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen