Mühltal: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall auf der L3098

Am Samstagmittag (21.10.23) kollidierte auf der L3098 zwischen der B426 und Nieder-Beerbach ein 68- jähriger ortsansässiger PKW-Fahrer nachdem dieser aus bislang noch nicht vollständig geklärten Ursache in den Gegenverkehr geriet, in einer Kurve mit einem entgegenkommenden 55-jährigen ebenfalls ortsansässigen Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der PKW-Fahrer verstarb trotz der bereits durch Ersthelfer am Unfallort begonnenen Reanimation wenig später im Darmstädter Klinikum. Hingegen schwebt der via Rettungshubschrauber in die Uniklinik Mannheim eingelieferte Motorradfahrer weiterhin in Lebensgefahr.

Die L3098 war auf Grund von Bergungsarbeiten sowie dem durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt hinzugezogenen Sachverständigen bis 15:40 Uhr voll gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen