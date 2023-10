Ein Schwerverletzter, neun beschädigte Fahrzeuge und etwa 60.000 Euro Sachschaden

Teilen

Am Donnerstag (19.10.23) ereigneten sich gegen 21:20 Uhr in der Darmstädter Innenstadt mehrere Verkehrsunfälle bei welchen eine Person schwer verletzt wurde und ein beträchtlicher Sachschaden von etwa 60.000 Euro entstand.

Beim ersten Unfall in der Bismarckstraße beschädigte ein 31 jähriger Darmstädter in seinem schwarzen Kia zunächst durch Auffahren die zwei vor ihm fahrenden Fahrzeuge. Anschließend wollte er von der Unfallstelle flüchten und schob sich hierzu zwischen den beiden bereits beschädigten und drei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen durch.

Er flüchtete von dort in Richtung „Windmühle“, bog dann in die Feldbergstraße ab, wo er drei weitere geparkte Fahrzeuge aufeinander schob. In der Kirschenallee beschleunigte er laut Zeugenaussagen sein Fahrzeug und kam dann auf Höhe der Firma Evonik von der Fahrbahn ab, wobei er hier einen Schaltkasten, eine Verkehrsinsel und eine Ampelanlage beschädigte.

Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und der Fahrer selbst schwer verletzt. Das Fahrzeug geriet in Brand, konnte aber von herbeieilenden Ersthelfern schnell gelöscht werden. Die Ersthelfer zogen den Mann auch aus dem brennenden Fahrzeug.

Der Fahrzeuginsasse kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Ob der Fahrer Alkohol zu sich genommen hat, ist momentan noch Gegenstand von Ermittlungen. Aufgrund der Bergungs- und Reparaturarbeiten musste die Bismarckstraße bis 23 Uhr gesperrt werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen