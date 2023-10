Tatverdächtiger nach Raub festgenommen

Teilen

Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer müssen sich in einem Verfahren wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Duo am Freitagabend (29.09.23) gegen 21 Uhr in Darmstadt im Bereich der Heidelberger Landstraße einen 27-Jährigen abgepasst und unvermittelt attackiert haben. Laut Zeugenaussagen schlugen sie auf ihn ein und verletzten ihn dabei. Anschließend hätten sie dem Mann aus Darmstadt Bargeld und ein Smartphone entwendet. Mit ihrer Beute sollen sie anschließend in südliche Richtung das Weite gesucht haben. Im Rahmen der anschließenden, ersten Ermittlungen fiel der der Tatverdacht auf die beiden Männer. Bei Fahndungsmaßnahmen konnte der 25-jährige Tatverdächtige in einem angrenzenden Mehrfamilienhaus festgenommen werden. In seiner Wohnung stellten die Polizeikräfte zudem Kleinstmengen Marihuana sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Die beiden Männer dürften nach bisherigen Erkenntnissen auch für einen gleichgelagerten Fall, unweit der ersten Tat in Frage kommen. Auch hier hatten sie es auf ein Smartphone abgesehen. Der attackierte 29-Jährige ging jedoch nicht auf die Forderungen ein, worauf die Tatverdächtigen das Weite suchten.

Zeugen, die zu beiden Vorfällen noch weitere, sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 10 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen